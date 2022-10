Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și dansatoarea Cristina Pucean se „joaca” in ultima perioada cu curiozitatea admiratorilor lor cu privire la relația amoroasa care pare s-a infiripat intre cei doi. Ultimul gest al presupusului cuplu a pus și mai multe paie pe foc, alimentat și de declarațiile manelistului.

- Ce ascunde Bogdan de la Ploiești?! In repetate randuri, cantarețul a fost surprins in compania Cristinei Pucean, iar fanii s-au intrebat daca nu cumva cei doi traiesc o frumoasa poveste de iubire. De fiecare data insa, cei doi au spus ca nu formeaza un cuplu, dar gesturile pe care le fac in public,…

- E clar! Acum nu mai exista niciun fel de indoiala in privința faptului ca Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formeaza un cuplu. Recent, cei doi indragostiți au fost surprinși sarutandu-se cu foc la un eveniment la care se pare ca au fost invitați impreuna. Un fan i-a filmat, iar imaginile au ajuns…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au avut mai multe apariții impreuna in ultima perioada, iar cei doi au mers in vacanța in Santorini. Dansatoarea a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca sunt prieteni foarte buni și ca este noul ei manager care se ocupa de evenimentele ei.

- Fanele vor fi din ce in ce mai dezamagite. Bogdan de la Ploiești, noi imagini alaturi de Cristina Pucean. Este din ce in ce mai clar ca intre ei pare a fi ceva mai mult decat o simpla relație de prietenie. In urma cu doar cateva zile coi doi intrau in centrul atenției, iar acum se posteaza din ce in…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au pus fanii pe ganduri! Se pare ca cei doi au plecat impreuna intr-o vacanța exotica, iar imaginile publicate pe rețelele sociale i-au dat de gol. Hai sa vezi in ce ipostaza tandra s-a lasat fotografiata focoasa blondina alaturi de artist.

- Toata presa vorbește despre așa zisa relație dintre Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean. Cei doi au intrat in atenția publicului de cateva zile bune, iar asta din cauza ipostazelor in care se afișeaza. In acest moment cei doi sunt in vacanța in Grecia și se bucura de compania unul altuia. Nu au…

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au intrat in atenția tuturor de cateva zile bune, asta dupa ce au postat mai multe momente impreuna, unele dintre ele fiind destul de apropiate. Bineințeles, intrebarea care sta pe buzele tuturor este daca formeaza sau nu o relație, iar noi avem declarațiile…