- Bogdan de la Ploiești și dansatoarea Cristina Pucean se „joaca” in ultima perioada cu curiozitatea admiratorilor lor cu privire la relația amoroasa care pare s-a infiripat intre cei doi. Ultimul gest al presupusului cuplu a pus și mai multe paie pe foc, alimentat și de declarațiile manelistului.

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au avut mai multe apariții impreuna in ultima perioada, iar cei doi au mers in vacanța in Santorini. Dansatoarea a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca sunt prieteni foarte buni și ca este noul ei manager care se ocupa de evenimentele ei.

