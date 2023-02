Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti se desfasoara in conditii de iarna, dar in parametri normali, conform planului de zbor, iar aeronavele aterizeaza si decoleaza in siguranta, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).Potrivit unui comunicat al CNAB,…

- Ultimul raport declasificat al guvernului Statelor Unite privind observarea OZN-urilor de catre trupele americane a dezvaluit sute de noi cazuri, informeaza BBC . In document se precizeaza ca intalnirile cu OZN-uri continua „sa aiba loc in spațiul aerian restrans sau sensibil, evidențiind posibile preocupari…

- Fostul șef al DNA și judecator CCR, Daniel Morar, lanseaza volumul „Putea sa fie altcumva”, o carte de 700 de pagini in care face dezvaluiri din cariera sa de magistrat. In carte, Daniel Morar face referire și la relația demnitarilor cu serviciile. „In toți acești ani, demnitari ai statului și-au oferit…

- Rusia a afirmat joi ca retragerea Statelor Unite ale Americii din tratatul de interzicere a rachetelor nucleare intermediare a fost un gest distructiv, care a creat un vid de securitate si riscuri de securitate suplimentare, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman, care sarbatorește Ziua Marii Uniri și iși amintește de unificarea țarii sale in urma cu peste 100 de ani. Acesta este un an special, deoarece recunoaștem cea de-a 25-a aniversare a parteneriatului strategic dintre Statele Unite și Romania.…

- Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeana „nu sunt pe picior de egalitate” din cauza subvențiilor americane prevazute in marele plan climatic al lui Joe Biden, care favorizeaza produsele „made in USA”, a afirmat din nou, joi, președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP. Macron, care…

- NASA anuleaza un proiect de satelit care urma sa monitorizeze intensiv gazele cu efect de sera deasupra Americii, deoarece a devenit prea costisitor si complicat, transmite The Associated Press. NASA a anuntat, marti, ca misiunea GeoCarb, care ar fi trebuit sa fie un satelit cu costuri reduse pentru…

- Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, a sosit marți la București și a avut intrevederi cu premierul Nicolae Ciuca, dar și cu președintele Klaus Iohannis.