- Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin șase ani, a anuntat premierul Florin Citu. „Astazi, am avut in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta pentru aprobarea…

- ”A inceput sa se vorbeasca din nou de PNDL-uri si alte concepte pesediste de mituit primarii. Vreau sa ne aducem cu totii aminte ca nu exista program din care sa se fi furat mai mult ca din PNDL (Programul National de Dezvoltare Locala)”, a scris, miercuri, pe Facebook, Cristina Pruna. Aceasta consider…

- ”Am decis in coalitie, dupa discutii prealabile in Biroului Executiv al PNL, demararea noului Program de Investitii pentru comunitatile locale din cursul acestui an. Acesta se va derula dupa modelul Programului National de Dezvoltare Locala, cu un buget multianual de aproximativ 50 de miliarde de lei.…

- Romania a atins astazi pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doza, cu o intarziere de doua luni fața de ținta propusa Romania a atins astazi pragul de 5 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doza, cu o intarziere de doua luni fața de ținta propusa Guvernul anunța, sambata,…

- Pretul energiei electrice in Romania este printre cele mai mici din Europa, iar fara liberalizarea pietelor, in orice sector, nu vom avea niciodata apetit pentru investitii, a scris pe Facebook ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Romanii trebuie sa stie ca in momentul de fata pretul energiei…

- Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987 a devenit zi oficiala in Romania. Legea a fost promulgata, joi de Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea Legii prin care 15 Noiembrie este desemnata Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987. „Parlamentul,…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri, la Deveselu, intrebat despre cresterile de preturi, ca puterea de cumparare a crescut. „Dar puterea de cumparare a crescut“, a spus premierul, dupa ce unul dintre participantii la o intalnire electorala de sustinere a candidatului PNL la Primaria Deveselu a intrebat…