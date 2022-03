Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Monica Berescu a afirmat joi, intr-un comunicat de presa, ca in Romania investitorii in startup-uri tech isi asuma riscuri doar pana la investitii de 5-10 milioane euro, dar aleg sa isi schimbe jurisdictia, preferand diverse tari europene, cand ajung sa discute cu fondurile de investitii…

- Camera Deputaților a respins, miercuri, motiunea simpla initiata de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu cu 190 împotriva, 98 voturi pentru si 4 abtineri. Trei deputați PSD și unul de la PNL au votat pentru demiterea ministrului Energiei. Dezbaterea moțiunii a fost sistata…

- USR-ista Cristina Pruna face lumina in scandalul din Parlament. Aceasta spune ca schimbarea regulamentului e de fapt un pas inspre blocarea democrației și acuza ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, a fost transformat intr-o victima, deși a calaul a mii de romani, carora le-au crescut facturile.…

- Camera Deputatilor va da astazi, de la ora 11.30, votul final la motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, care, potrivit USR, „pericliteaza” securitatea energetica a Romaniei. Cel mai probabil, moțiunea va pica la vot, pentru ca PSD și PNL nu o vor susține,…

- Deputatul USR Cristina Pruna a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple pe energie, ca felul in care ministrul Virgil Popescu a gestionat criza facturilor la energie este “un esec de proportii” si ca ar fi trebuit sa recunoasca acest lucru si sa plece din functie.…

- Ordonanta de urgenta privind noua schema de plafonare si compensare a facturilor la energie va intra saptamana viitoare in dezbaterea parlamentara. Actul normativ scade facturile mult mai mult decat legea anterioara, insa doar pentru doua luni. Sunt totusi sanse ca ordonanta sa fie modificata si sa…

- Deputatul USR Cristina Pruna sustine ca Romania ar fi devenit exportator net de energie daca ar fi functionat Centrala de la Iernut, mentionand ca aceasta "sta sa adune praf, in conditiile in care este finalizata in proportie de 90-". Pruna, vicepresedinte al Comisiei pentru industrii si servicii a…

- Bogdan Hutuca, presedinte al PNL Constanta si al Comisiei de buget din Camera Deputatilor, sustine ca sursele problemelor pentru actuala criza a facturilor marite la energie sunt atat externe, dar si interne, cu precadere masurile PSD din perioada 2017-2019.