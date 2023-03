”Interimatele de la conducerea ANRE trebuie sa inceteze. Acum 6 luni, Guvernul a prelungit mandatele prin ordonanta de urgenta vorbindu-ne de rezolvarea crizei energetice si de stabilitate in conditiile unui razboi la granita. In realitate, nu a fost asa. Am vazut cu totii un presedinte ANRE mai preocupat sa isi faca vacante exotice in plina criza energetica. USR cere Coalitiei PSD-PNL sa demareze de urgenta selectia membrilor din conducerea ANRE. Trebuie sa avem, in urmatoarea luna, oameni competenti propusi in conducerea ANRE si sa desfasuram audieri in Parlament, pentru ca toti platitorii de…