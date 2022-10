Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Cristina Pruna a declarat marti ca Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a solicitat Comisiei pentru industrii de la Camera marirea numarului de posturi cu 180, desi liderii coalitiei au afirmat ca angajarile la stat sunt inghetate. Fii la curent cu cele mai…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat decontarea sumei de peste 5,997 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, in sedinta de miercuri, avand in vedere numarul mare de petitii depuse privind racordarea prosumatorilor la reteaua de distributie a energiei electrice, un act normativ privind modificarea si completarea unor ordine, ale carui prevederi vin in sprijinul viitorilor…

- ”Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, investeste 300.000 de euro in dezvoltarea unei noi categorii de produse – sisteme fotovoltaice. Dezvoltarea noii game are loc in contextul cresterii semnificative a cererii pentru astfel de produse, atat pentru sisteme…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat, ieri, ca Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a fost „o prezenta extrem de discreta, ca si activitate”, pana in prezent, potrivit Agerpres. Intrebat despre o eventuala demitere a conducerii ANRE, el a spus ca nu stie…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si a transmis spre decontare catre furnizorii de energie, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, o suma de peste 2,47 miliarde lei.In baza OUG 118/2021, privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de…

- In urma monitorizarii efectuate de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei asupra programelor de investiții ale operatorilor retelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale si a energiei electrice, Autoritatea a constatat ca, in perioada 2018 – 2021, s-au efectuat investitii…