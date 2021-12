Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Cristina Pruna USR afirma, luni, 06 decembrie ca, de la 1 ianuarie, peste 5 milioane de romani vor suferi din cauza "incompetentei ministerului Energiei si a ANRE".Aceasta a mai precizat ca liberalizarea pietei de energie s a facut "haotic si neprofesionist" si afirma…

- Furnizorul si distribuitorul de energie Electrica va cumpara participatiile MT Project B.V. si HiTech Solar Investment GmbH in cinci societati care detin si opereaza centrale electrice fotovoltaice. Cele cinci companii au fiecare cate o centrala electrica fotovoltaica, avand impreuna o capacitate…

- Asociația furnizorilor de energie (AFEER) susține ca plafonarea prețului sau amanarea plații facturilor de catre consumatori nu sunt cele mai potrivite și benefice soluții, ci vor crea efecte nocive in lanț, dupa aplicare. Micșorarea facturii se poate face prin reducerea sau scutirea de la plata TVA…

- Ieșiți de la guvernare, USR reia in Parlament la tirul de reproșuri la adresa PNL. Vicepreședintele USR al Camerei Deputaților, Cristina Pruna, i-a reproșat luni, in plen, ministrului Energiei, Virgil Popescu, numirile facute la ANRE. „Dvs ati dat mana cu PSD si l-ati numit acolo pe…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, le-a recomandat joi clientilor casnici de energie electrica care nu au semnat pana in prezent un contract pe piata concurentiala sa semneze in lunile noiembrie sau decembrie noul contract. El susține…

- Ministrul Virgil Popescu a transmis, miercuri, Camerei Deputatilor ca nu poate ajunge la dezbaterea pe tema preturilor la energie, unde fusese invitat la Ora Guvernului, intrucat are intalniri referitoare la proiectul de compensare a facturilor. Ordonanta de Urgenta pe aceasta tema ar urma sa intre…

- ”Vechii politicieni dau vina pe USR PLUS pentru cresterile de preturi din energie, desi ei au controlat sistemul in ultimii 30 de ani (…) Nu liberalizarea a generat acest tsunami al cresterilor de pret, ci lipsa cronica de investitii, capacitatile de productie invechite, deficitul de productie in raport…

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 554,65 lei pe MWh in luna august 2021, valoare de peste trei ori mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi luna a anului trecut, respectiv 183,19 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat…