- Functia de procuror-sef la Directia Nationala Anticoruptie din Romania ramane vacanta. Nicio persoana nu s-a aratat interesata sa preia sefia DNA. Concursul expira astazi, iar pana acum nu a fost depus niciun dosar.

- Procurorul Anca Jurma a fost delagata sa preia conducerea DNA DNA: Foto: Arhiva. Procurorul DNA, Anca Jurma, a fost delegata pentru a prelua conducerea Directiei Nationale Anticoruptie pâna la desemnarea unui nou procuror sef, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi.…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. Dupa ce decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conceducerea DNA a fost publicat in Monitorul…

- Firma globala de avocatura Dentons a anuntat numirea lui Perry Zizzi, specializat in domeniile financiar-bancar si real estate, pe pozitia de Managing Partner al biroului din Romania. Acesta va prelua conducerea biroului de avocatura de la Bucuresti in locul Andei Todor, care a ocupat functia de…

- Ce pasi trebuie sa urmeze un medic la inceput de drum, atunci cand vrea sa isi deschida un cabinet si sa obtina un credit? Ce sustinere poate primi din partea bancii atunci cand vrea sa cumpere un echipament medical pentru cabinetul lui? Un specialist din cadrul Diviziei pentru Medici a Bancii Transilvania…

- „Andreea Poncos are un istoric de 8 ani in asigurari, din care 5 ani in companii de asigurari si 3 ani in brokeraj. Experienta acumulata pana in prezent o ajuta in procesul de vanzare, astfel incat clientii Safety Broker sa beneficieze de consultanta de calitate in personalizarea programelor de asigurare“,…

- Republica Moldova este interesata de a prelua experienta pozitiva pe care o are Lituania in implementarea reformelor. Declaratia a fost facuta in cadrul unei conferinte de presa comune cu premierul lituanian, Saulius Skvernelis, care se afla intr-o vizita in Moldova in perioada 26-27 aprilie, transmite…