- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, sambata, de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 31-16 (16-9), in meciul de debut din grupa C, la Campionatul Mondial din Japonia. Fostul selectioner al nationalei de handbal feminin Radu Voina a declarat, dupa infrangerea drastica a Romaniei,…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…

