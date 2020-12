Stiri pe aceeasi tema

- ”Consumul final de energie electrica in aceasta perioada (ianuarie-octombrie 2020, n.r.) a fost de 43.687 milioane kWh, cu 5,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2019; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 10,8%, iar consumul populatiei a crescut cu 3,8%. Exportul de energie electrica…

- Joi s-au disputat primele patru partide în grupele principale la CE din Danemarca. România a fost învinsa de Croatia în grupa II, iar victorii au mai obtinut echipele Norvegia, Rusia si Franta.Rezultatele de joi sunt:Grupa Principala IMuntenegru vs Rusia 23-24Franta…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va debuta, maine,cu Germania, la Campionatul European din Danemarca. Va fi a 13-a aparitie la un turneu final continental si are loc la 10 ani, de cand tot in Danemarca, tricolorele obtineau medalia de bronz, singura din panoplia sa. Cu lotul lovit de accidentari,…

- Capitanul selectionatei feminine de handbal, Cristina Neagu, a transmis marti un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in care ii indeamna pe oameni sa fie alaturi de echipa reprezentativa cu sufletul, la Campionatul European din Danemarca. "In doua zile jucam la Campionatul European…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a plecat, luni, spre Danemarca, pentru a participa la Euro 2020, in perioada 3-20 decembrie. Tricolorele vor debuta la Euro pe data de 3 decembrie, in compania Germaniei. Pe 5 decembrie urmeaza meciul cu Polonia, iar doua zile mai tarziu cel cu Norvegia. Primele…

- Phoenix CSU Simona Halep Constanta a participat la turul preliminar al Cupei Romaniei. Echipa de pe litoral a sustinut trei meciuri, pierzandu le pe toate. Phoenix CSU Simona Halep Constanta a jucat dupa doua luni de antrenamente, nici un meci de pregatire din cauza pandemiei si o formula schimbata…

- Cu un total de 29 de medalii (dintre care 8 de aur) cucerite la Campionatele Balcanice de atletism in aer liber pentru seniori, desfasurate, week-end-ul trecut, pe Cluj Arena, Romania s-a clasat pe locul trei in clasamentul final pe natiuni, in urma Ucrainei (32 de medalii, dintre care 12 de aur) si…

- CSM Bucuresti a invins in deplasare echipa daneza Team Esbjerg, cu scorul de 30-29 (17-15), duminica, La Esbjerg, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a smuls victoria, a doua in tot atatea partide sustinute in competitie, printr-un gol marcat in ultima secunda de Cristina…