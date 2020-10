Cristina Neagu ratează patru etape din Liga Florilor MOL! Etapele 2-5 se vor disputa incepand de maine in doua sali din Sfantu Gheorghe, sub forma de turneu. Formațiile care reprezinta Romania in Liga Campionilor și cele mai bune din Liga Florilor MOL, CSM București și SCM Ramnicu Valcea, nu vor putea alinia echipele complete, ambele grupari avand probleme de lot. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare La CSM București lipsește cea mai buna jucatoare, Cristina Neagu fiind in perioada de recuperare dupa o problema la genunchiul stang. Antrenorul ”tigroaicelor”, Adi Vasile, a preferat sa o protejeze, decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

