Cristina Neagu, poveste fabuloasă de viață: cum a ajuns de la fetița săracă la un salariu de 20.000 de euro pe lună Cristina Neagu este cel mai bine platita din lume, iar povestea ei de viața este deamna de un film. Cum a ajuns fetița saraca și timida, care locuia cu parinții intr-un apartament modest din Ghencea la un salariu de 20.000 de euro pe luna? Destin poate, dar pasiune și munca multa! Desemnata de patru ori cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu a inceput acum mai bine de 20 ani, la Clubul sportiv Scolar nr. 5 din Bucuresti. Cristina mai are doua surori mai mari, de care e foarte apropiata, Ioana si Adriana, ultima fiind stabilita in Spania. Cele doua s-au ocupat foarte mult de Cristina,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

