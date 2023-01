Cristina Neagu, modestă după înscrierea golului cu numărul 1000 în Liga Campionilor: „Efort incredibil al echipei!” Legendara Cristina Neagu, capitanul echipei de handbal CSM Bucuresti, a avut o reacție plina de modestie, dupa ce in meciul cu SG BBM Bietigheim, a inscris si golul 1.000 in Liga Campionilor. „Ce zi…! 2 puncte importante, efort incredibil al echipei, sala din Germania dominata de suporterii romani, golul 1000 in Liga Campionilor! Nu-mi puteam dori mai mult de la aceasta zi! Multumesc!”, a fost mesajul Cristinei Neagu. Dupa ce a marcat golul cu numarul 1000, Cristina Neagu a ramas pe teren mai multe minute si s-a fotografiat cu echipa si fanii, care au creat o atmosfera aparte in timpul partidei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

