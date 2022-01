Cristina Neagu (33 de ani), vedeta celor de la CSM București, a analizat succesul „tigroaicelor” cu Borussia Dortmund, scor 33-29, cel care le-a asigurat calificarea matematica in „optimile” Ligii Campionilor. Dupa cel de-al treilea meci jucat in Liga in decurs de o saptamana, interul lui CSM București a facut o radiografie a evenimentelor petrecute in ultima perioada la club. ...