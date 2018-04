Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti s-a calificat pentru al treilea an consecutiv in turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a pierdut cu 27-20 mansa retur cu Metz, dar a mers mai departe gratie succesului din tur: 34-21. S-au mai calificat in Final 4 echipele Vardar, Gyor si Rostov

- Gyor, Rostov Don și Vardar Skopje și-au asigurat sambata prezența in Final Four-ul Ligii Campionilor, care va avea loc pe 12 și 13 mai la Budapesta. A patra echipa calificata va fi stabilita azi, dupa meciul dintre CSM București și Metz Handball, ora 18:00, in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport…

- Gica Popescu, fan al handbalului: ”Imi place mult de tot”. Urmarește toate meciurile echipei CSM București. Fostul mare fotbalist Gica Popescu este indragostit de handbal. ”Baciul” nu rateaza nici un meci al echipei CSM București, angrenata in lupta pentru cucerirea Ligii Campionilor la handbal feminin.…

- CSM București a invins-o categoric pe Metz, 34-21, in turul sferturilor Ligii Campionilor și este la un pas de calificarea in Final Four. Oana Manea spune ca Per Johansson a schimbat totul la echipa, a venit cu o atitudine pozitiva și a știut sa le faca sa se simta importante Capitanul CSM-ului, Oana…

- CSM Bucuresti a incheiat grupa principala I pe locul 3, dupa ce sambata, in deplasare, a pierdut cu Rostov-Don, scor 24-25 (12-9). Din grupa I s-au mai calificat in sferturi Gyor, Rostov si FCM. In grupa I, CSM Bucuresti a obtinut urmatoarele rezultate: 28-22 si 24-28 cu Gyor, 31-26 si 29-24 cu FC…

- Azi aflam adversara CSM București in sferturile Ligii Campionilor de handbal feminin 2018. CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul…

- Cristina Neagu, aflata in cursa pentru castigarea celui de-al patrulea titlu rezervat celei mai bune handbaliste din lume, a declarat ca este gata sa se implice in diverse proiecte in sport si educatie alaturi de Sports Hub. Jucatoarea de la CSM Bucuresti si capitanul echipei nationale a devenit…

- Fostul mare international Gheorghe Hagi implineste luni, 5 februarie, varsta de 53 de ani, ocazie cu care a primit nenumarate mesaje, inclusiv de la cea mai buna handbalista a lumii, Cristina Neagu. "Cand spui Romania, spui Gheorghe Hagi. Esti idolul multor sportivi din Romania, iar eu personal…