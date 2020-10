Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu s-a testat dupa ce s-a simțit rau zilele trecute, iar testul a fost pozitiv. Ea ar fi trebuit, saptamana trecuta, sa mearga la Craiova pentru pregatirea centralizata a echipei naționale. A primit insa acceptul de la selecționerul Bogdan Burcea sa ramana la București pentru a face recuperare…

- Cristina Neagu ar fi trebuit sa mearga saptamana trecuta la Craiova pentru pregatirea centralizata a echipei naționale. S-a ințeles insa cu selecționerul Bogdan Burcea pentru a o lasa la București ca sa faca recuperarea la umarul drept, la care nu de mult a suferit o intervenție chirurgicala. Vedeta…

- Jurnalistul Marius Tuca a fost joi depistat pozitiv cu coronavirus și a fost internat pentru 24 de ore la o unitate medicala din București."In cursul acestei dupa-amiezi, Marius Tuca a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.El se afla internat pentru 24 de ore”, a notat Mediafax.”Starea lui de sanatate…

- Victor Ponta anunta ca nu va mai participa fizic, in urmatoarele zile, la actiuni de campanie electorala, pana nu va primi rezultatul unui test pentru COVID-19 pe care il va face duminica, avand in vedere cazul candidatului formatiunii pentru presedintia Consiliului Judetean Bacau, dr. Aurelia Taga,…

- O vedeta urmarita oe rețele sociale de milioane de romani a fost diagnosticata pozitiv pentru coronavirus. A facut anunțul cu ochii in lacrimi, in miezul nopții, printr-un story facut public pe Instagram și, de asemenea, ea a ținut sa faca și un apel catre fani. Adelina Pestrițu, apel catre fani cu…

- Adelina Pestritu a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta s-a internat noaptea trecuta in spital, conform anuntului de pe pagina de Instagram, noteaza Unica.Adelina Pestritu spune ca s-a testat pentru COVID-19,…

- Vulpița a creat panica la Acces Direct, dupa ce a acuzat dureri in zona abdominala, varsaturi și febra, de cand s-a intors din Blagești. Femeia a fost plecata o saptamana și s-a intors la București cu trenul. Starea de sanatate și problemele cu care se confrunta Vulpița au creat o adevarata panica…

- Prezentatoarea Pro TV, Andreea Esca, a vorbit, luni, la postul unde lucreaza, despre ce a avut de invațat dupa ce s-a imbolnavit de COVID și are un mesaj pentru romani."Niciodata nu am judecat. Nu am subestimat un medic. mama mea a fost asistenta medicala. Aș spune ca am invțat mai multe despre…