Cristina Neagu: „Dezamăgirea a fost foarte mare la finalul meciului cu Franţa!“ Cristina Neagu, cea mai valoroasa handbalista din lotul Romaniei, a declarat dupa infrangerea cu Franța ca jucatoarele sunt extrem de dezamagite in urma rezultatului. Capitanul tricolorelor a inceput competitia europeana din postura de golgeter absolut, cu 264 de goluri de-a lungul editiilor la care a participat. Dupa partida cu Franta, Neagu a ajuns la 272 goluri. „Nu avem un lot suficient de puternic care sa reziste la doua meciuri atat de dificile, in trei zile. Am facut un meci foarte bun in fața Olandei, am fost aproape sa luam punct sau puncte. Dezamagirea a fost foarte mare, la fel consumul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

