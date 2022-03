Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut de Adrian Vasile, reconfirmat in functie de selectioner de catre Comisia Tehnica a Federatiei Romane de Handbal Selectionerul Adrian Vasile a anuntat revenirea handbalistei Cristina Neagu in lotul echipei nationale. Dupa ce a fost reconfirmat selectioner de membrii Comisiei Tehnice…

- Anul a inceput cu vești bune pentru antrenorul naționalei de handbal a Romaniei, Adi Vasile. Dupa ce a fost reconfirmat selecționer de membrii Comisiei Tehnice a FRH, acesta a aflat ca se va putea baza in 2022 pe capitanul „tricolorelor”. Cea mai buna handbalista a lumii a facut o pauza de un an de…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei va infrunta Macedonia de Nord in primul tur al barajului pentru Campionatul Mondial din 2023, in urma tragerii la sorti desfasurate sambata la Budapesta, potrivit Agerpres. Tricolorii vor juca prima mansa in deplasare, pe 16 sau 17 martie, iar mansa…

- Antrenorul Romaniei, Adrian Vasile, și președintele federației, Alexandru Dedu, și-au exprimat punctele de vedere dupa ce Romania și-a incheiat parcursul la Campionatul Mondial. Naționala feminina a incheiat intrecerea mondiala pe poziția a 13-a din 32 de participante, cea mai slaba de la ultimele cinci…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a trecut la scor, 43-20, de Puerto Rico la Campionatul Mondial, duelul contand pentru Grupa Principala II a competiției. Pentru fetele antrenate de Adrian Vasile a mai ramas de disputat partida cu Suedia.Principalele marcatoare ale tricolorelor au fost Dindiligan…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a cedat la limita in fața Olandei, scor 30-31, in primul meci al „tricolorelor” din Grupa II Principala de la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Spania. Selecționerul Adrian Vasile e mandru de jucatoarele lui. Meciurile Romaniei de la Campionatul Mondial…

- Romania o infrunta astazi pe Olanda, de la ora 16:30, in primul meci din grupa II principala de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și Telekom Sport. Meciurile Romaniei de la Campionatul Mondial de…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de echipa Norvegiei, cu scorul de 33-22 (17-11), marti seara, la Castello, in ultimul sau meci din Grupa C a Campionatului Mondial din Spania.