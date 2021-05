Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Neagu, 32 de ani, s-a operat la genunchiul stang. In ultima perioada a jucat cu mari dureri, avand probleme la cartilaj și menisc. Cristina Neagu a ținut neaparat sa joace in meciul de joi pentru a caștiga și derbyul cu marea rivala din Rm. Valcea, 32-26. Dupa doi ani in care au suferit in…

- Un biciclist a ajuns pe patul de spital dupa ce a fost lovit in plin de un camion. Accidentul a avut loc marti seara, in jurul orei 20:00, pe o strada din satul Sarata Galbena din raionul Hincești.

- Alexandru Arșinel (81 de ani), internat la „Matei Balș” cu Covid, a intrat prin telefon in emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV. Actorul a dat asigurari ca se simte bine, potrivit click.ro. In timpul unei discuții despre o piesa de teatru, cu Valentina Fatu și Vasile Muraru in platoul emisiunii, moderatorul…

- Vladuța Lupau le-a oferit fanilor de pe rețelele de socializare detalii legate de starea ei de sanatate, dupa ce ieri s-a internat in spital. Partenera de viața a lui Adi Rus s-a afișat in fața admiratorilor direct de pe patul de spital, iar imaginea postata de celebra cantareața i-a ingrijorat pe internauți.…

- Pompierii din Rm. Valcea au fost chemați duminica intr-un parc din oraș pentru a interveni la un accident intr-un loc de joaca, scrie Observator News. Potrivit ISU Valcea, fetița și-a prins doua degete intr-o banca facuta din metal, in parcul de joaca de pe strada Republicii din Ramnicu Valcea. La fața…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, sambata, dupa victoria cu SCM Ramnicu Valcea (33-24), din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, ca scorul reprezinta diferenta dintre cele formatii in acest moment. "Cred ca am demonstrat si acum doua saptamani ca ne-am…