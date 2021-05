Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 5 mai, polițiștii din Șomcuta Mare au oprit pentru control un autoturism condus de catre un barbat de 61 de ani din oraș. In urma verificarilor polițiștii au constatat faptul ca autoturismul tracta o remorca confecționata artizanal, fara a aveam aplicate placuțe de inmatriculare sau inregistare…

- ELVPART SRL, cu sediul in Municipiul Targu Jiu, Romania, Str. Unirii nr. 94A, , județul Gorj, cod poștal 210143, anunța incheierea proiectului „DEZVOLTAREA FIRMEI SC ELVPART SRL”, cod SMIS 131280, in baza contractului de finantare incheiat cu MinisterulDezvoltarii, Lucrarilor Publice șiAdministrațieiin…

- “In anul 2020, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 4,6% fata de valoarea inregistrata in anul anterior. Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- In cadrul actiunii au fost purtate discutii despre diversele moduri de utilizare a apei, circuitul apei si formele sale, cat de pretioasa este apa pentru toate vietuitoarele din RBDD si de pretutindeni. In data de 20 martie, elevii Scolii Gimnaziale din localitatea Crisan au marcat Ziua Mondiala a Apei…

- Primaria Cluj-Napoca a utilizat aceasta aplicație pentru implementarea unui proiect pilot la sediul Centrului de Informare pentru Cetațeni și al Direcției Evidența Persoanelor, de pe Calea Moților nr.5. Aplicația se bazeaza pe senzori de…

- Administratia Porturilor Constanta cauta firma pentru incheierea unui contract Este vorba de o asigurare pentru raspundere profesionala Valoarea estimata este de aproximativ 41.000 leiCompania Nationala "Adiministratia Porturilor Maritime" SA Constanta organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui…

- Municipiul Blaj va primi suma de 7.000.000 lei, de la bugetul de stat, pentru reabilitarea și modernizarea „Podului Minciunilor”, dupa ce parlamentarii au adoptat marți bugetul de stat al Romaniei. Valoarea investiției va fi de aproximativ 15 milioane de lei, iar lucrarile vor incepe in luna august…

- CHIȘINAU 28 feb - Sputnik. Pentru duminica, 28 februarie, meteorologii anunța cer variabil, izolat ar putea sa cada precipitații slabe, iar vantul va sufla din Nord spre Vest, de la moderat la puternic, pe alocuri cu intensificari. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Termometrele vor indica…