Odata cu semnarea acordului protocolar intre negociatorii celor doua maluri ale Nistrului, au fost solutionate mai multe probleme ce tin de transportul din regiunea transnistreana. In consecinta, se vor cunoaste cine sunt posesorii acestor automobile si cine va raspunde in fata legii in cazul unor abateri de la regulile circulatiei rutiere sau accidente.