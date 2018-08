Stiri pe aceeasi tema

- Legislatorii argentinieni i-au ridicat miercuri imunitatea parlamentara fostei presedinte Cristina Kirchner, permitand astfel ca mai multe resedinte ale acesteia sa fie perchezitionate in cadrul unui mare scandal de coruptie, relateaza joi dpa. Fernandez este suspectata de implicare intr-un scandal…

- Zeci de mii de argentinieni s-au adunat marti in fata parlamentului din Buenos Aires, pentru a cere ridicarea imunitatii parlamentare a fostei presedinte Cristina Kirchner, suspectata de implicare intr-un mare scandal de coruptie, informeaza miercuri AFP."Cristina, la inchisoare!", scandau…

- Zeci de mii de argentinieni s-au adunat marti in fata parlamentului din Buenos Aires, pentru a cere ridicarea imunitatii parlamentare a fostei presedinte Cristina Kirchner, suspectata de implicare intr-un mare scandal de coruptie, informeaza miercuri AFP. "Cristina, la inchisoare!", scandau…

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, s-a aparat vineri in asa-numitul dosar ''Caiete ale coruptiei'', asigurand ca acuzatiile impotriva sa sunt legate de ''interese economice concentrate si hegemonice foarte puternice'' pe care ea le amenintase in timpul…

- "Nimeni nu m-a platit vreodata pentru ca eu sa semnez un decret sau altul si nici pentru a obtine mijloace de la guvernul meu", a explicat fosta presedinta pe contul sau Twitter, ca raspuns la acuzatiile aduse de suspecti care au decis sa colaboreze cu justitia, informeaza AFP. Mai multi…

- Cristina Kirchner, presedinte al Argentinei in perioada 2007-2015, a mers luni dimineata la tribunalul Comodoro Py din Buenos Aires, unde a depus o declaratie scrisa la biroul judecatorului Claudio Bonadio, insarcinat cu investigarea cazului - 160 milioane dolari mita platiti de companii administratiei…

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, a comparut luni in fata unei instante in cadrul unui vast scandal de coruptie izbucnit in timpul presedintiei sale, denuntand o 'persecutie politica' din partea unui judecator 'partinitor', relateaza AFP. Cristina Kirchner, presedinte…

- Amado Boudou, vicepresedinte al Argentinei intre 2011 si 2015, a fost condamnat marti la aproape sase ani de inchisoare pentru o operatiune controversata de salvare de la faliment a unei companii care imprima bani in timp ce era ministru al economiei, un nou capitol intr-un vast scandal de coruptie…