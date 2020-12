Cristina Joia, vedeta Pro TV mutilată într-un magazin a fost iar operată In urma cu aproximativ o luna de zile, esignerița de la ”Visuri la cheie” a fost lovita brutal cu pumnii in fața de o agresoare furoasa ca i s-a atras atenția deoarece a parcat neregulamentar. Agresoarea i-a spart nasul, iar ea a fost lasata intr-o balta de sange. A suferit prima operatie, iar acum era intr-o perioada de recuperare, si fizic, dar si emotional. Iata ca dupa o vizita la medic, Cristina Joia a aflat ca trebuie sa fie supusa din nou unei interventii la piramida nazala. Surpriza de proporții! Ștefan Banica Jr. canta pentru prima oara cu soția sa "M-am operat joi, pe 17 decembrie. Am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

