Cristina Iurișniți: USR propune un MCV pe Educație! Avem nevoie de resursă umană de calitate în sistem Deputatul USR Cristina Iurișniți a luat atitudine, dupa ce din raportul OECD a rezultat faptul ca Romania se claseaza pe locul 47 din 79 de țari la testarea PISA 2018, iar 44% dintre elevii din țara noastra sunt analfabeți funcțional. Potrivit deputatei bistrițence, acest rezultat se datoreaza nepasarii și incompeteneței de care au dat dovada timp de 10 ani de nepasare a guvernanților și subfinanțarea sistemului de educație. „44 % analfabeți funcțional potrivit testelor PISA este rezultatul a zeci de ani de nepasare a guvernanților, incompetența zecilor de miniștri si finanțarea cronica prin nerespectarea…

