Stiri pe aceeasi tema

- Caitlin si Tom Perkins, doi tineri din Dirrranbandi, statul australian Queensland, ambii nascuti pe 16 august 1986 au devenit parinti pentru prima oara pe data de... 16 august 2016, adica 30 de ani mai tarziu. Astfel, cei trei membri ai familie isi sarbatoresc zilele de nastere in aceeasi zi.…

- Politistii din Timișoara au intrat in alerta dupa ce cei de la Serviciul de Investigații Criminale au fost sesizați despre dispariția unei minore, de 16 ani. Conform informațiilor primite, miercuri, la ora 21, Maria Cristina Voicu ar fi plecat de pe strada Piața Aurel Vlaicu din Timișoara, iar pana…

- De teama ca industria tehnologica din statele aliate sa nu ramana fara metale rare, folosite in productia de echipamente electronice de larg consum si in productia de echipamente militare, NATO si Australia au incheiat miercuri un acord privind minerale rare utilizate in tehnologii militare secrete…

- Cei mai bogati oameni din lume - printre care Bernard Arnault, Marc Zuckerberg si seful Amazon, Jeff Bezos - au pierdut in total 117 miliarde de dolari dupa declinul pietelor bursiere internationale provocat de razboiul comercial dintre SUA si China, potrivit Bloomberg.

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat pentru comiterea infracțiunilor de violare de domiciliu și amenințare, fapte prevazute de Codul penal. Conform probatoriului administrat, la data de 6 august, pe timp de noapte, cel in cauza – un barbat in varsta de…

- Combinatul de Ingrasaminte Chimice Navodari, singurul producator de ingrasaminte pe baza de tehnologii din Romania, se confrunta cu un exod al personalului, astfel ca societatea a fost nevoita sa aduca 30 de muncitori din Sri Lanka, a declarat pentru News.ro Ernesto Sudati, proprietarul combinatului,…

- FCSB a pierdut returul cu Alashkert, 2-3, dar s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, scor 5-3 la general. Dupa meci, antrenorul Bogdan Andone și-a dat demisia. In turul III, FCSB va juca impotriva cehilor de la Mlada Boleslav. Turul se joaca pe 8 august, la Giurgiu, iar returul…

- Cel putin 12 persoane au murit in orasul pakistanez Karachi in urma inundatiilor produse in sezonul musonic, afirma surse medicale, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.Cele mai multe decese s-au produs prin electrocutare, in conditiile prabusirii stalpilor liniilor de inalta…