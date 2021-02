Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal de dopaj a izbucnit miercuri in atletismul rus, dupa ce presa rusa a anuntat depistarea pozitiva a unuia din cei mai respectati sportivi, Serghei Subenkov, vicecampion mondial in proba de 110 m garduri, in timp ce antrenorul sau neaga categoric acest lucru, informeaza agentia EFE,…

- Razboiul Oana Zavoranu vs influencere. Cine a caștigat pana acum! Deja de ceva vreme, Oana Zavoranu le-a declrat razboi in mediul online influencerelor. Posteaza pe rețelele de socializare și YouTube imagini, filmulețe și comentarii defaimatoare la adresa acestora. Acum, razboiul s-a mutat la tribunal.…

- Vremea se raceste, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 0 si 9 grade. Atenționarea de vreme rea este valabila de vineri, la pranz, pana sambata dimineața. In Munții Banatului, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge, iar local in Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum și in sudul și…

- Donald Trump este din nou in centrul unui scandal in Statele Unite, dupa ce o publicație americana a facut publica o conversație telefonica intre președinte și un oficial din statul Georgia, stat caștigat de Joe Biden. Președintele american i-a cerut secretarului de stat al Georgiei sa „gaseasca” voturi…

- Un scandal declansat de numirea procurorului portughez in cadrul noului Parchet European (EPPO) a condus luni la demisia unui inalt responsabil din Ministerul Justitiei de la Lisabona, relateaza agentia EFE. Un juriu international de experti a apreciat ca optiunea cea mai buna pentru Portugalia…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a ordonat demararea unei anchete dupa violentele comise in Paris de politisti in timpul dispersarii catorva sute de imigranti si sustinatori ai acestora.