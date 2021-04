Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich are o cariera de succes in industria online și o familie de-a dreptul minunata. Frumoasa romanca a postat de curand o fotografie adorabila de cand era o fetița de cațiva ani.

- Cristina Ich este o impatimita a luxului și nu este de mirare ca locuința sa este o adevarata opera de arta. Cu toate ca se bazeaza pe gusturile proprii, iubita lui Alex Pițurca a apelat la ajutorul arhitecților pentru a-și amenaja viitorul apartament.

- Deși toata lumea credea ca are o viața perfecta, Cristina Ich, una dintre cele mai apreciate influencerițe, traiește in suflet cu o durere de nedescris. Iubita lui Alex Pițurca a fost abandonata de tata, atunci cand avea doar doi ani. Iata ce declarații dureroase a facut vedeta despre acest episod trist…

- Cristina Ich este una dintre cele mai frumoase din Romania. Ea este extrem de activa pe rețelele sociale, acolo unde ține legatura cu fanii ei și discuta diverse subiecte. Recent, partenera lui Alex Pițurca a avut parte de un moment mai neplacut. Ea s-a dechis in fața fanilor sai și a povestit ca a…

- Cristina Ich face parte din noua generație de femei, cea care nu așteapta flori de la un barbat, ci și le cumpara singure. Iubita lui Alex Pițurca se rasfața chiar și atunci cand este cu treaba prin oraș. Cine a zis ca nu poți arata ca o diva atunci cand mergi la benzinarie?!

- Recent, Cristina Ich (34 de ani) a fost invitata in emisiunea Marius Tuca Show, difuzata de Aleph News. In cadrul interviului, Cristina a vorbit despre cariera, dar și despre relația ei. Din anul 2018, Cristina formeaza un cuplu cu Alex Pițurca, alaturi de care are un fiu, Noah Alexandru, in varsta…

- Cristina Ich este acum una dintre cele mai apreciate dive din showbiz, insa viața sa nu a fost mereu una atat de roz. Iubita lui Alex Pițurca traiește acum in lux și opulența, insa abia acum a recunoscut ce a facut pentru tot ce are acum.