Cristina Ich și-a schimbat look-ul! A fost comparată cu actrița Sophie Marceau Recent, in mediul online, Cristina Ich (34 de ani) a publicat mai multe videoclipuri și fotografii cu și despre noua ei tunsoare. Modelul a optat pentru un look cu breton. „E super cool. Mi-am tuns parul gradual. Și daca nu am chef de breton, il dau in parți, pur și simplu. Este un breton super șmecher. Look-ul asta mi se pare sexy”, a spus Cristina pe Instagram. Ulterior, modelul a publicat doua fotografii cu tunsoarea in feed. Cristina Ich și-a schimbat look-ul! A fost comparata cu actrița Sophie Marceau Imaginile au peste 100 de mii de aprecieri și peste 650 de comentarii. „New look”, a scris… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

