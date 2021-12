Stiri pe aceeasi tema

- Și-a vandut apartamentul pentru a se muta la Londra definitiv, insa planurile ei s-au anulat ulterior. De atunci, nu a mai aparut decat extrem de rar in lumina reflectoarelor, iar viața ei persoanla a ramas pentru o mulțime de fani o enigma. Iata cum și cu cine a fost surprinsa Carmen Șerban de catre…

- O filmare surprinsa de un martor a creat revolta in randul romanilor, dar și in randul angajaților ISU Sibiu, care au privit cu mare dezamagire comportamentul colegei lor atunci cand echipa de pompieri iși risca viața, in timp ce incerca sa lichideze incendiul, iar tanara vorbea la telefon cu niște…

- In varsta de 65 de ani, Victor Pițurca e casatorit cu Maria de mai bine de 30 de ani. Ea este femeia care i-a fost antrenorului alaturi in momente de fericire, dar și de durere. Iata cum arata aceasta acum, la 61 de ani, și cum a fost surprinsa alaturi de nora ei Cristina Ich, partenera lui Alex Pițurca.…

- Bianca Dragușanu nu a dus niciodata lipsa unui partener, dar tot singura trebuie sa se descurce la cumparaturi. Ca o adevarata femeie independenta, diva iși ia o prietena pentru astfel de activitați și nu o lasa la greu, chiar daca nici ea nu se descurca mai bine. Se pare ca trupul lucrat la sala și…

- Cristina Ich a dezvaluit ca a fost umilita pana la lacrimi cand a mers pentru prima data intr-un anumit magazin de lux. Iubita lui Alex Pițurca recunoaște ca-i plac lucrurile scumpe, dar acest a avut și consecințe neplacute la un moment dat. Modelul a ajuns sa izbucnesca in plans chiar in magazin.

- Peste 80.000 de romani s-au vaccinat in ultimele 24 de ore, a anunțat joi CNCAV. Dintre aceștia, doar 25.000 au primit prima doza. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Astfel, din cei 82.151 de romani vaccinați in ultimele 24 de ore, 25.289 au primit prima doza, 33.612 pe cea de-a doua, iar…

- Cristina Ich și Alex Pițurca au o casnicie frumoasa și se bucura de momente prețioase alaturi de baiețelul lor, Noah. Frumoasa vedeta a publicat o fotografie rara de familie, alaturi de un mesaj emoționant.

- Alina, soția lui Sorinel Copilul de Aur, prinsa, de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, pe picior greșit in traficul din București. Bruneta a incalcat legea și astfel și-a pus fetița in pericol, nu o data, ci de doua ori, caci a comis greșeala…