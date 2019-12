Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si actorul Justin Timberlake (38 de ani) i-a cerut iertare in mod public sotiei sale, actrita Jessica Biel (37 de ani), dupa ce a fost surprins in ipostaze tandre cu actrita Alisha Wainwright (30 de ani), partenera sa din filmul la care lucreaza in prezent.

- In timp ce Nicolae Guța organizeaza petrecere in familie cu ocazia onomasticii sale, in sanul familiei, alaturi de Cristina și baiețelul lor, Edan. De cealalta parte, fosta, Narcisa Guța, se rupe pe manele așa cum ii e stilul și vrea ca toți admiratorii sa știe cat de bine o duce.

- Nimeni nu poate sti cu exactitate cand incepe si cand ia sfarsit o poveste de dragoste care parea sa dureze o vesnicie. Relatia dintre Justin Timberlake, in varsta de 38 de ani, si sotia sa, Jessica Biel, este una admirata la Hollywood datorita discretiei cu care cei doi reusesc sa isi mentina dragostea…

- Justin Timberlake, care este insurat cu Jessica Biel (37 ani) a fost surprins in ipostaze tandre cu colega sa de platou, actrița Alisha Wainwright, in varsta de 30 de ani. Justin și Alisha au fost vazuți in jurul miezului nopții in timp ce se aflau intr-un bar, vorbind și razand, in timp ce se aflau…

- Bianca Dragușanu este in sfarșit fericita, iar asta se poate vedea oricand pe contul sau de socializare. Vedeta posteaza zilnic imagini alaturi de soțul ei, Alex Bodi, cu care s-a casatorit de puțin timp. Cei doi fac multe activitați impreuna, iar sala de forța nu este neglijata.