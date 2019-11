Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ich a postat pe instagram mai multe mesaje uluitoare. Ea a dat de inteles ca s-a despartit de tatal copilului ei, Alex Piturca. In plus, aceasta a dat si detalii despre despartire spunand ca si-a dat seama ca barbatul de langa ea nu este ceea ce trebuie. Cristina e explicat ca a facut…

- Suspectul ridicat la perchezițiile de dimineața a fost reținut. Sandu Felinar zis “Lae” a fost dus in arestul Inspectoratului de Poliție in Eveniment / on 22/11/2019 at 15:24 / Sandu Felinar, zis “Lae”, membru al renumitei familii Marmureaua, suspectul principal in cazul celor…

- Un tanar din Roșiori și-a lovit mama cu pumnii și picioarele. Polițiștii au emis ordin de protecție in Eveniment / on 11/11/2019 at 15:30 / La data de 10 noiembrie a.c., in jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Roșiori de Vede au fost sesizați prin apel la numarul unic…

- Antrenament specific al scafandrilor din cadrul ISU Teleorman, pe raul Vedea in Eveniment / on 01/11/2019 at 12:52 / Scafandrii din cadrul ISU Teleorman, impreuna cu cei ai ISU Giurgiu, au executat joi, 31 octombrie, pe raul Vedea, in apropierea municipiului Alexandria, un antrenament specific prin…

- Incendiu de proporții la Smardioasa, provocat de jocul copiilor cu focul in Eveniment / on 28/10/2019 at 11:36 / Cinci tone de baloți de paie și fan și aproape doua tone de lucerna au fost mistuite de flacari, sambata, la Smardioasa, intr-un incendiu provocat de jocul copiilor cu focul. Din fericire,…

- Dosar penal pe numele unui barbat, dupa ce acesta a luat un telefon uitat de o femeie pe raftul unei farmacii in Eveniment / on 24/09/2019 at 12:32 / Un barbat din Furculești s-a ales cu dosar penal pentru furt, dupa ce a luat de pe raftul unei farmacii un telefon mobil uitat de o femeie la plecarea…

- Prestații in suma de aproape 22 de milioane de lei, achitate de AJPIS Teleorman in luna iulie in Social / on 04/09/2019 at 14:56 / Agenția Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Teleorman a platit, in luna iulie, prestații in suma de 21.919.856 lei, pentru un numar de 95.021 beneficiari, se…

- Calota Florica Ica: “Sper ca PSD va avea ințelepciunea sa nu ne vaneze oamenii in teritoriu” in Politic / on 27/08/2019 at 10:47 / Odata cu ieșirea ALDE de la guvernare, mulți dintre cei implicați și-au pus problema viitorului pe care il vor avea majoritațile constituite in teritoriu…