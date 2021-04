Stiri pe aceeasi tema

- Luptatorul irlandez Conor McGregor (32 de ani) este protagonistul unui moment incredibil, alaturi de unul dintre copiii sai, Conor jr (3 ani). Intr-un clip postat pe contul sau de Instagram și filmat pe plaja in Abu Dhabi, luptatorul de MMA are un dialog incredibil cu fiul sau. Acesta ii ține copilului…

- Cristina Ich este o impatimita a luxului și nu este de mirare ca locuința sa este o adevarata opera de arta. Cu toate ca se bazeaza pe gusturile proprii, iubita lui Alex Pițurca a apelat la ajutorul arhitecților pentru a-și amenaja viitorul apartament.

- Daca ea e mereu timpul expusa in mediul online, nu același lucru il poate spune Cristina Ich și despre copilul sau. Influencerița a preferat sa-l țina departe de ochii curioșilor, insa paparazzii Spynews.ro au surprins imagini exclusive cu micuțul sau și al lui Alex Pițurca.

- Noul an vine cu noi schimbari in cazul Cristinei Ich! Vedeta s-a apucat de renovari in apartamentul ei și a partenerului de viața, fiind nemulțumita inca de la inceput de bucataria ei. Iubita lui Alex Pițurca a transformat casa in șantier.

- Cristina Ich face parte din noua generație de femei, cea care nu așteapta flori de la un barbat, ci și le cumpara singure. Iubita lui Alex Pițurca se rasfața chiar și atunci cand este cu treaba prin oraș. Cine a zis ca nu poți arata ca o diva atunci cand mergi la benzinarie?!

- Magicianul Robert Tudor a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” din aceasta saptamana. Acesta a facut mai multe numere de magie care l-au surprins pe moderatorul Ovidiu Ioanițoaia. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri, de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe…

- Vestea pe care fanii Cristinei Ich nu credeau ca o vor auzi vreodata. Frumoasa bruneta iși schimba numele din buletin. Care este motivul pentru care soția lui Alex Pițurca a luat aceasta decizie. Faimosul influencer i-a luat exemplul lui Dorian Popa. Cum o va chema de acum incolo pe Cristina Ich. Cristina…

- Ghinioanele par sa se țina lanț de Adda! Pe langa alergia urata care i-a provocat mai multe rani vizibile cu ochiul liber pe spate, suprafața pielii fiind toata acoperita de erupții, soția lui Catalin Rizea le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare ca are niște cicatrici la nivelul feței.…