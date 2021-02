Stiri pe aceeasi tema

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Mereu vesela și cu zambetul pe buze, fanii tind sa creada ca totul este doar roz in viața sa. Ei bine, lucrurile nu stau deloc in acest fel, pentru ca indragita artista a trecut prin momente extrem de grele, in urma cu ceva timp.

- Anca Serea e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, insa daca acum e cu zambetul pe buze și are familia la care a visat dintotdeauna, vedeta nu a trecut mereu prin cele mai bune momente! Aceasta a povestit ca s-a confruntat cu situații foarte grele și a durat mult pana cand a ințeles cum trebuie…

- Gabriela Cristea a fost mai sincera ca niciodata in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare și a facut cateva marturisiri emoționante despre cele mai grele clipe din viața. Iata ce le-a dezvaluit soția lui Tavi Clonda internauților, dar și ce sfat important le-a dat!

- Andreea Banica și-a emoționat toți fanii de pe rețelele de socializare, povestindu-le despre cele mai grele momente din viața ei. Soția lui Lucian Mitrea și-a deschis sufletul in fața admiratorilor și a scos la iveala detalii inedite despre experiențele sale marcante.

- Mihai Bendeac a reușit in ultimele luni sa iși duca la bunsfarșit cel mai important proiect al sau, cartea „Jurnalul unui burlac-Conversații cu mama”. Lansarea va avea loc pe 10 decembrie, iar actorul adezvaluit ce conține volumul.„Suntlegate de absolut orice fel de subiect pe care l-am abordat. Și…

- Horoscop 1 decembrie 2020. Veste neașteptata și o decizie curajoasa. Este o zi a ocaziilor unice în sfera dragostei, dar și a deciziilor ce pot schimba destine. Horoscop 1 decembrie 2020. Berbec Zodia Berbec. Nativii din zodia Berbec…

- Whats Up este distrus de durere, dupa ce bunica lui s-a stins din viața. Vestea morții uneia dintre cele mai importante femei din viața artistului a fost data de logodnica acestuia. Alice a marturisit pentru Antena Stars ca vedeta trece acum prin momente cumplite.