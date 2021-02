Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Dorian Popa a aruncat bomba și a declarat ca iși va schimba numele din buletin, a venit randul Christinei Ich sa iși atribuie oficial numele cu care s-a facut cunoscuta in randul fanilor. Vedeta a povestit totul in cadrul unui interviu recent.

- Un teribil accident rutier a avut loc marti seara in Arges, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea. O masina a parasit partea carosabila si a ajuns intr-o rapa abrupta. Echipele de interventie au avut o misiune dificila pentru scoaterea celor cinci victime ramase in prapastie.

- Cristina Ich are o viața palpitanta, insa nu credea vreodata ca o sa traiasca ceea ce i s-a intamplat recent. Vedeta povestește ca a fost la un pas de moarte in timp ce se afla intr-un restaurant de fițe din Capitala. Insa, uluitor este prin ce incident banal și-a pus viața in pericol.

- Vantul puternic nu permite funcționarea instalațiilor de altitudine din Sinaia. Totodata, și celebra partie de schi Carp nu va putea fi deschisa, deși se aștepta astazi inaugurarea acesteia. La Cota...

- Cand banii nu sunt o problema, atunci orice moft este deja pus la capitolul ”realizat”. Un bun exemplu vine de la Cristina Ich care nu se uita la cat mai are in portofel atunci cand iese in oraș cu cea mai buna prietena. Mai mult decat atat, paparazzii SpyNews.ro au surprins-o pe vedeta ”dand cu cardul”…

- Inna și-a ingrijorat toți fanii de pe rețelele de socializare! Celebra cantareața a ajuns pe mainile medicilor, dupa ce a cazut de pe placa de skateboard. Iubita lui Deliric, bandajata in fața fanilor de pe Instagram!

- Este cert ca pentru Iulia Albu dragostea plutește in aer, dar a facut-o sa uite pana și de educație? Celebra creatoare de moda a ieșit sa cineze la un restaurant de fițe din Capitala, insa și-a lasat bunele maniere acasa! Vedeta a facut mai multe gesturi nepoliticoase chiar in fața iubitului ei, inainte…

- Acum e una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica de petrecere de la noi, insa timpul a reușit sa o schimbe aproape total pe Carmen de la Salciua! Cum arata vedeta la inceputul carierei, inainte sa devina atat de celebra!