Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a experimentat emoții puternice in gala din aceasta seara a emisiunii „Te cunosc de undeva”. Celebra jurata și-a adus aminte de buna ei prietena, Anca Parghel, ce a fost interpretata magistral de frumoasa Raluka.

- Adelina Pestrițu a avut parte de un Valentine’s Day trist, pe care l-a petrecut in lacrimi. Uite ce a pațit vedeta! Valentine’s Day a fost o zi trista pentru Adelina Pestrițu. Vedeta și-a pierdut cațelușa la care ținea foarte mult și pe care o avea de 11 ani. Patrupedul vedetei a murit. „Nu sunt pregatita…

- Sute de persoane stau la coada pentru a primi un burger gratis, la un restaurant deschis luni, 1 februarie, in centrul Capitalei. UPDATE 16.00 Politia l-a amendat pe administratorul restaurantului care dadea mancare gratis. "Referitor la faptul ca mai multe persoane nu respecta…

- Recent, in mediul online, Elena Gheorghe (35 de ani) și-a intrebat urmaritorii daca sa-și tunda sau nu parul scurt. In imagini, artista are parul deasupra umerilor. „Sa ma tund, sa nu ma tund? Voi ce ziceți?”, a intrebat. Elena Gheorghe, schimbare surprinzatoare de look. Cum ii sta cu parul scurt? „Pai,…

- Actorul Matthew Perry (51 de ani) a publicat sambata, 5 decembrie, prima imagine cu Molly Hurwitz (29 de ani), logodnica lui. De curand, actorul a lansat o colecție de tricouri și șepci inscripționate cu una dintre replicile sale celebre din serialul Friends: „Could this BE any more of a t-shirt?”.…