Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani din Grecia a murit la doua zile dupa ce a trecut printr-o interventie chirurgicala de montare a unui inel gastric. Adolescenta ar fi fost umilita de colegii de scoala din cauza greutatii si voia sa slabeasca.

- Fata care a cazut duminica de la inaltime dintr-un bloc din municipiul Alba Iulia a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta. In varsta de 15 ani si jumatate, fata a fost transportata in stare extrem de grava la spital, unde insa, din cauza leziunilor suferite in urma caderii de la inaltime,…

- Inca 4 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 6.104.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 27 și 73 de ani. Acestea sufereau și de alte boli.

- „Adrian Radulescu, prietenul meu, ai plecat prea repede. Drum lin si Dumnezeu sa te odihneasca in pace. Respectuoase condoleante familiei", a scris Cristian Diaconescu pe Facebook. Adrian Radulescu, fost consilier al președintelui Traian Basescu și fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii, s-a…

- Ministrul Sanatații Ioana Mihaila a prezentat, joi, concluziile raportului privind decesele COVID. Oficialul a declarat ca sunt diferențe de pana la 500 de decese COVID pe spital raportate intre platformele CoronaForms și Alerte MS. Cauzele identificate au fost organizarea raportarii, unele spitale…

- Peste 3 milioane de oameni din intreaga lume au murit din cauza COVID-19, potrivit noilor date inregistrate de Universitatea Johns Hopkins (JHU). Totodata, numarul contagierilor inregistrate la nivel global a ajuns la peste 140 de milioane, potrivit EFE, transmite digi24.ro.

- O tanara de 22 de ani, originara din raionul Nisporeni, a murit dupa ce a fost lovita cu oglinda retrovizoare a unui microbuz. Cazul a avut loc la pe traseul R-16 Ungheni Sculeni, in satul Petresti din raionul Ungheni.