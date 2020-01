CRISTINA, DRAGA NOASTRA A murit. Tinara, 52 fara un pic.Era ca si sora mea, ne intelegeam din priviri, simteam la fel, gindeam la fel.Am trait impreuna, la B1 TV, 10 Tv sau Nasul Tv, cele mai frumoase si spectaculoase clipe posibile in viata unor ziaristi curati si demni !Nu ne-a fost rusine niciodata !Nu am cedat niciodata !Am avut zile, saptamini si luni devastatoare si nu s-a zdruncinat nicio molecula din prietenia noastra pe viata !Rar intilnesti un om ca EA ! Aveam incredere in orice vorba blinda sau critica de-a EI ! Nu m-a mintit niciodata si m-a inteles la infinit !Cristina a fost Producator Nasul si Director… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

