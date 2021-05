Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a castigat ambele titluri, la simplu si dublu, in turneul ITF de la Antalya, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari. Dinu (28 ani, 590 WTA) a invins-o in finala de simplu, duminica, pe brazilianca Gabriela Ce (28 ani, 262 WTA), principala favorita, cu 6-3,…

- Andreea Prisacariu (21 de ani / 496 WTA, foto stanga) a caștigat alaturi de rusoaica Valentina Ivakhnenko titlul la dublu la competiția ITF La Bisbal D’Emporda din Spania, turneu cu premii totale de 60.000 de dolari. Romanca și partenera sa au surclasat in finala cuplul Mona Barthel (Germania)/ Mandy…

- Mai multe vedete din Romania au petrecut ultimele zile la hoteluri de lux din Antalya, Turcia. Fotografiile postate pe Instagram de Amna, Andreea Antonescu, Sandra Bendre, Andra Oprea sau Manuela Lupașcu te duc cu gandul la vacanța, iar Turcia nu este departe. Divele au fost surprinse la hoteluri…

- ​Irina-Camelia Begu (75 WTA) a parasit turneul WTA de la Madrid înca din prima runda. Românca a fost învinsa în trei seturi de rusoaica Daria Kasatkina (37 WTA).Pentru participarea pe tabloul de simplu, Irina va primi 12.655 euro și 10 puncte WTA.Mutua Madrid Open…

- Simona Halep va debuta in aceste zile la Stuttgart, dupa o pauza destul de mare. Romanca s-a declarat pregatita sa inceapa sezonul de zgura chiar la turneul din Germania, dupa ce a fost nevoita sa abandoneze luna trecuta la Miami, din cauza unei accidentari la umarul drept. Simona Halep, care a reusit…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu (28 ani, 612 WTA) a castigat finala probei feminine de simplu din cadrul turneului ITF de la Antalya (Turcia), competitie dotata cu premii in valoare totala de 15.000 de dolari. In ultimul act, Cristina Dinu a invins-o, in doua seturi, scor 6-2, 6-3, pe japoneza…

- Jucatoarea româna de tenis Alexandra Dulgheru a revenit în circuitul profesionist feminin cu o victorie, miercuri, la aproape doi ani de la ultimul sau meci oficial.Dulgheru (31 ani), care pe 11 aprilie 2011 urca pe cel mai bun loc din cariera - 26, a învins-o miercuri pe unguroaica…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Prisacariu a castigat turneul ITF de la Antalya (Turcia), competitie dotata cu premii in valoare totala de 15.000 de dolari, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi, scor 6-3, 7-5, pe italianca Aurora Zantedeschi. Venita din calificari, Prisacariu (21 ani, nr.…