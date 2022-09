Stiri pe aceeasi tema

- Problenele se țin scai de Nicolae Guța. Motivul pentru care ”Regele manelelor” amana botezul celui de-al 12 lea copil. Cantarețtul a facut declarații, in exclusivitate, pentru Antena Stars, și a spus și de ce a blocat construcția vilei de fițe.

- Veste de ultima ora in lumea showbiz-ului romanesc! Indragita influencerița Cristina Almașan a nascut. Vedeta a devenit pentru prima oara mama și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Cristina Almașan le-a dat vestea cea mare internauților, cu puțin timp in urma, și totodata a vorbit prima data…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristian Daminuța și soția lui au oferit primele declarații, dupa ce au devenit parinți pentru a doua oara. Ce au marturisit cei doi, dar și cat de entuziasmat este fiul lor de momentul in care iși va cunoaște surioara.

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- Romanița Iovan a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca s-a logodit cu Iulian Gogan. Cei doi au o relație de 14 ani, iar creatoarea de moda a dat mai multe detalii despre logodna.Dupa 14 ani de relație, Romanița Iovan și Iulian Gogan s-au logodit. Cei doi au vrut sa țina pentru ei acest eveniment…

- Bucurie mare in familia Ioanei Nastase! Vedeta a fost soacra mare, asta dupa ce fiul ei s-a casatorit pe data de 1 iulie. Ioana Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment. Iata cum a decurs totul!

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in pragul pregatirilor pentru marele eveniment ce va avea loc maine. Cei doi se vor casatori in Turcia alaturi de prietenii apropiați, dar și de familie. La marele eveniment vor participa aproape 100 de invitați.