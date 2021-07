Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doar cateva zile Cristina Cioran a nascut prematur o fetița, la 29 de saptamani, acum prezentatoarea TV a fost externata, dar beblușul sau a ramas in continuare in spital. Chiar partenerul de viața al vedetei a facut marturisiri in urma cu puțin timp.

- Cristina Cioran a nascut prematur in urma cu doua zile , iar acum, vedeta s-a externat din spital, in timp ce micuța ei a ramas la Terapie Intensiva. Fetița vedetei are 2 kilograme acum și se afla sub atenta supraveghere a medicilor. „Cristina este bine. Nu aș putea sa zic ca a trecut printr-o cumpana…

- Cristina Cioran a trecut prin momente la extreme in ultima perioada. Aceasta și-a ținut in brațe primul copil, dar a intampinat cateva probleme de sanatate din cauza carora a nascut prematur. Ce i-a declanșat travaliul? Actrița a facut primele declarații despre ce s-a intamplat atunci. Motivul pentru…

- Cristina Cioran iși ține fanii la curent privind starea sa de sanatate și a fetiței sale, asta dupa ce vedeta a fost nevoita sa nasca prematur, la 29 de saptamani. Actrița se afla inca in spital, sub supravegherea medicilor, iar cat timp vegheaza asupra fiicei sale, le mai spune și urmaritorilor care…

- Alexandru Dobrescu face primele declarații dupa ce Cristina Cioran a nascut prematur . Proaspatul tatic nu și-a putut vedea inca logodnica, dar nici macar fetița. Știe ca se simt bine, dar habar nu are cand medicii le vor externa. Logodnicul vedetei a precizat ca aceasta trebuia sa nasca la un spital…

- Cristina Cioran a nascut prematur. Actrița trebuia sa nasca in luna septembrie, insa fetița ei, Ema, a ales sa vina mai devreme pe lume. Vedeta a transmis un mesaj, imediat dupa naștere. Cu ochii in lacrimi, ii ruga pe toți cei care o urmaresc sa se roage pentru fiica ei.... The post Cristina Cioran…

- Cristina Cioran trebuia sa devina mamica pentru prima oara in luna septembrie, dar fiica ei a avut alte planuri! Vedeta a nascut prematur, iar acum trece prin clipe groaznice, fiind extrem de speriata și rugandu-se pentru fiica ei. Cristina Cioran trece prin momente grele. Vedeta a nascut prematur Cristina…

- Adela Popescu a nascut, duminica, al treilea baiețel. Vedeta a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu bebelușul dar și detalii despre naștere. Indragita prezentatoare de la Vorbește lumea postase chiar cu o zi inainte o fotografie cu ea in care aștepta cumințica nașterea celui de-al treilea…