Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Cioran a oferit un interviu cu ochii in lacrimi despre desparțirea de Alex Dobrescu. Vedeta a povestit cum s-a intamplat totul și spune ca nu mai exista cale de impacare. Iata ce dezvaluiri a facut actrița despre desparțire, in cadrul emisiunii!

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un nou barbat, care a aparut in viața ei dupa cateva dezamagiri in dragoste. Vedeta a facut declarații la Antena Stars, unde a marturisit ca are o relație discreta, pe care ezita sa o afișeze in public.

- Mirela Nasturica, una dintre cele mai bogate cantarețe de muzica populara a facut marturii care va vor lasa masca. Vedeta susține ca Sfanta Parascheva i-a vorbit in timp ce traia un coșmar. A reușit sa depașeasca o cumpana dupa ce s-a rugat la moaște. Ce minune i s-a intamplat artistei a spus chiar…

- Denisa Despa este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, care a atras mulți fani prin aparițiile sale la TV. Pentru ca a disparut o perioada din lumina reflectoarelor, Denisa Despa a revenit cu detalii picante din viața ei, dar a și vorbit despre existența unei relații amoroase, in exclusivitate…

- Maria Constantin a dezvaluit detalii despre cele mai grele clipe prin care a trecut pana la 35 de ani. Vedeta a fost nevoita sa renunțe la fiul sau. Baiatul a ramas sa locuiasca alaturi de tatal lui, primul soț al interpretei. „Eu trebuia sa merg sa fac bani cumva, ca nu aveam o situație financiara…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.