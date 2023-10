Stiri pe aceeasi tema

- Presiunile politice fața de Israel, la care au recurs statele din Europa și Statele Unite de a-și repatria cetațenii aflați in Fașia Gaza, au adus o stare de status quo in marile piețe financiare, care s-a rasfrant și asupra valutelor de la marginea zonei euro. In piața locala, cursul euro și dolarului…

- Antony Blinken se afla intr-un turneu de criza prin Orientul Mijlociu dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie in Israel care a ucis peste 1.400 de persoane, majoritatea civili, provocand represalii soldate cu cel putin 2.670 de morti.

- Pe langa șocul atrocitaților comise de Hamas, alimentat continuu de numeroase clipuri video care circula pe rețelele sociale, locuitorii din Israel traiesc cu teama continua de teroriștii care s-au infiltrat, povestește pentru „Adevarul” o romanca care traiește in apropierea Fașiei Gaza.

- Gazetarul a vorbit atat despre teoriile romanilor cu privire la razboiul dintre Israel și Fașia Gaza, dar și despre vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București. Tot in postare, a scris și despre un posibil discurs al acestuia in Parlamentul Romaniei. Jurnalistul a venit și cu un atac…

- Aurul și petrolul sunt sensibile la evenimente geopolitice, fiind printre primele marfuri care au raspuns la atacurile din Israel și Fașia Gaza din acest weekend. Petrolul Brent a crescut cu 4,4%, luni, fața de inchiderea de vineri. Cotațiile revin dupa o perioada de scadere, care a determinat o ajustare…

- Ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, a explicat care este situația romanilor aflați in Israel și in Fașia Gaza și ce trebuie sa faca aceștia pentru a obține ajutorul serviciului consular.

- Cristina Cioran și-a deschis sufletul și a vorbit despre cel mai grele momente din viața ei. Actrița a dezvaluit ca a avut parte de mult lovituri dureroase, dar și dezamagiri, care au schimbat-o complet. Cine sunt oamenii care au uitat de ea și nu i-au trimis nici macar un mesaj atunci cand a cazut.…

- O vedeta cunoscuta la nivel mondial a trait șocul vieții sale, dupa ce s-a zvonit ca a murit. Intreaga lume a crezut ca a murit, insa mare a fost surprinderea atunci cand a inceaut sa posteze pe rețelele de socializare. Care a fost reacția ei, dupa ce ”moartea” ei a ajuns unul dintre cele mai mediatizate…