- Legumele reprezinta produse de origine vegetala cu o larga intrebuințare in alimentație. Au un conținut energetic destul de mic și aprovizioneza organismul cu vitamine, minerale, fitochimicale, fibre.

- Cu toții știm ca Andreea Balan a fost destul de discreta cu privire la viața ei sentimentala, in ultima vreme. Deși a divorțat de fostul soț, dupa patru luni de mariaj, vedeta a dezvaluit daca iși mai dorește sau nu sa se casatoreasca.

- ■ inculpatul a lovit victima in mod repetat, aceasta suferind leziuni care i-au pus viata in primejdie ■ agresorul a fost condamnat la 6 ani si 3 luni de inchisoare ■ trebuie sa achide daune de peste 237.000 lei ■ O nunta ce a avut loc in urma cu citiva ani in localitatea Poienari era […] Articolul…

- Weekendul trecut, Cristina Cioran și-a botezat fetița, iar vedeta face acum primele declarații dupa marele eveniment din viața sa și a micuței Ema. Prezentatoarea susține ca aceasta nu a plans deloc și tot timpul a fost cu zambetul pe buze.

- Ofițerul s-a prabusit in gol de la cateva sute de metri altitudine și niciuna dintre cele doua parasute nu i s-a deschis. Tragedia s-a petrecut la doar o zi dupa un incident similar, petrecut in județul Mureș. Incident grav, astazi, la Baza Aeriana Boboc, unde capitanul Cosmin Constantin Scorțea,…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani, este insarcinata in opt luni, pentru a treia oara, urmand ca in curand sa aduca pe lume a treia fetița. Actrița a vorbit despre cum se simte in aceasta perioada și a precizat ca vrea sa nasca natural. „Vreau sa nasc natural și al treilea copil! Daca imi ajuta Dumnezeu…

- Brad. Arestat preventiv sub aspectul comiterii infractiunii de talharie La data de 11 aprilie 2022, in jurul orei 13:15, politistii au fost sesizați despre faptul ca un barbat in varsta de 92 de ani, din municipiul Brad, a fost agresat fizic si deposedat de o suma de bani. La fața…