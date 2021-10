Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița, insa dupa cateva saptamani petrecute in spital, micuța este bine. Vedeta a stabilit botezul fetiței sale și spera ca pandemia sa nu-i dea planurile peste cap. Nașii Emei au fost aleși deja. A nascut prematur, insa acum este cea mai fericita pentru ca fetița…

- Cristina Cioran radiaza de fericire, mai ales acum, de cand a devenit mama de fata. Și cum bucuria nu putea fi mai mare, ei bine a sosit momentul ca micuța Ema sa fie externata și adusa acasa, alaturi de mama și tatal sau. Vedeta a postat și primele imagini cu bebelușul ei.

- Dorul fața de bebelușul ei abia nascut, langa care, din pacate, nu a prea putut fi aproape, se pare ca a rapus-o pe Cristina Cioran, dupa ce fiica sa inca se afla in spital. Vedeta recunoaște ca rezista cu greu sa se țina departe de unitatea medicala unde Ema este ingrijita, acum cand, practic, ar trebui…

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița pe 18 iulie. Vedeta a fost externata dupa doar cateva zile, dar micuța Ema a ramas in spital. Proaspata mamica are voie sa o viziteze doar de doua ori pe saptamana. „Sunt, cum sa zic, intr-o perioada foarte interesanta. Sunt sentimente, așa, un amalgam: și…

- In urma cu aproape doua saptamani, Cristina Cioran a nascut prematur o fetița. Din pacate, micuța Ema se afla inca internata in spital, in timp ce mama ei a fost externata. Vedeta a dat noi detalii despre cum se simte bebelușul și cum a evoluat in ultimele zile. „Sunt mai bine, deși pare ca s-a intamplat…

- Cristina Cioran a nascut premature in urma cu mai bine de o saptamana. In timp ce vedeta a fost externata din spital, micuța ei a ramas in continuare la Terapie Intensiva. Fosta prezentatoare de la Vorbește Lumea a plecat zilele acestea la mare, iar gestul ei a fost criticat de unii dintre admiratori.…

- Cristina Cioran a implinit 44 de ani, insa nu și-a sarbatorit ziua de naștere cu fast, caci fiica ei recent nascuta e inca in spital. Vedeta, de acasa, a facut noi declarații despre starea micuței Ema. Aceasta va mai petrece o perioada sub atenta observație a medicilor, la incubator. Fiica vedetei s-a…

- Cristina Cioran trece prin momente delicate. Vedeta a nascut prematur, la doar 7 luni de sarcina. Durere mare pentru Cristina Cioran. Vedeta a transmis un nou mesaj de pe patul de spital Celebra actrița a fost nevoita sa fie operata de urgența pentru a iși salva sarcina. Ea era programata pentru cezariana…