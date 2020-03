Cristina Ciobănaşu şi Vlad Gherman au scăpat de inhibiţii. Actorii s-au pozat goi, într-o cadă plină cu spumă Fanii au fost surprinsi cand au vazut imaginea pe care au postat-o pe retelele de socializare. Cristina si Vlad au lasat inhibitiile deoparte si s-au pozat goi, intr-o cada plina cu spuma, insa au avut grija sa nu lase mai nimic la vedere. Actorii au devenit foarte simpatizati de public dupa cei doi au aparut in serialul fenomen, destinat in special adolescentilor. De atunci, cei doi isi impartasesc sentimentele de iubire in fiecare zi, sudandu-se din ce in ce mai mult. Asadar, timpul a trecut, iar acestia urmeaza sa implineasca… 8 ani de relatie. Vedeta a explicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

