- Serialul Sacrificiul revine la Antena 1 cu ultimul sezon, ce aduce raspunsuri la toate intrebarile fanilor! Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au facut dezvaluiri de senzație despre producția fenomen!

- Batranul care și-a batut cu bestialitate iubita, a impis-o de la etaj, ea gasindu-și astfel sfarșitul, și-a primit sentința pentru fapta sa. La audieri, omul nu și-a recunoscut, in totalitate vina.

- Un barbat de 76 de ani a fost condamnat definitiv la o pedeapsa cu inchisoarea pentru omor. Septuagenarul si-a iesit din minti pentru ca partenera de viata a refuzat sa bea o cafea cu el, a lovit-o cu pumnii si a injunghiat-o.

- Decizie definitiva in cazul lui Laurențiu Marin, tanarul din Șotrile care și-a decapitat iubita de 17 ani. Curtea de Apel Ploiești a decis ca baiatul, judecat pentru omor, sa primeasca cinci ani de inchisoare in plus fața de cat avea inițial.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au uitat de inhibiții și s-au sarutat patimaș in public. Dupa noua ani de relație și iubire impartașita, cei doi actori se comporta exact ca la inceput.

- Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman au o relație perfecta și de ani buni se iubesc exact ca in prima zi. Se pare ca, nu doar relația de cuplu merge ca pe roate, ci și relațiile cu socrii. Daca Vlad a recunoscut ca se ințelege bine cu fratele și parinții Cristinei, iata ca și actrița are o relație perfecta…

- What's Up a vorbit, pentru prima oara, despre pedeapsa pe care a primit-o in urma scandalului cu iubita lui, Alice. Cantarețul nu a putut sa faca declarații pana acum, avand in vedere ca era un dosar penal deschis și ca cercetarile erau inca in curs.