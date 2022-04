Stiri pe aceeasi tema

- Apelul la 112 a fost facut de catre un vecin al acestuia in momentul in care l-a gasit inconștient.Barbatul obișnuia sa consume cantitați mari de alcool, iar in casa in care locuia nu avea niciun sistem de incalzire.O echipa de medici s-a deplasat de urgența la fața locului și l-a gasit pe acesta cu…

- Emisiunea mult așteptata Chefi la cuțite, urmeaza sa apara pe micile ecrane. Catalin Scarlatescu a dat vestea mult așteptata pe pagina lui de Instagram. Cei trei chefi revin cu forțe proaspete alaturi de noi concurenți și preparate delicioase.

- Portarul echipei Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, a scris, pe Instagram, ca a fost marcat de eliminarea din Liga Campionilor, dar considera ca acum e momentul ca jucatorii sa arate ca sunt puternici, potrivit news.ro."Eliminarea din Liga Campionilor a fost o lovitura grea. Ultimele doua…

- Fostul edil Marian Vanghelie, ridicat recent de anchetatorii DNA, dar eliberat imediat de un judecator de la Tribunalul București, revine in sala de judecata, in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 11 ani și opt luni de inchisoare cu executare. Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și…

- Vlad Gherman a postat imagini dureroase pe paginile de socializare. Aristul este vizibil afectat de moartea bunicii lui. Imbracat cu haine de doliu, cantarețul le-a mulțumit urmaritorilor pentru toate mesajele de incurajare și a anunțat ca va incerca sa revina pe Instagram.