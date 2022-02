Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam traiește o frumoasa poveste de iubire cu Yosif Eudor Mohaci dupa divorțul de fostul ei soț. Cantareața și partenerul sau au motive in plus de Ziua Indragostiților, caci astazi e și ziua de naștere a iubitului.

- Nu mai este un secret faptul ca Vlad Gherman și-a oficializat relația cu Oana Moșneagu in urma cu doua saptamani, moment in care fanii au fost in extaz. Ei bine insa, deși traiește o noua poveste de dragoste, in continuare sunt destul de dese momentele in preajma Cristinei Ciobanașu, fosta iubita cu…

- Un cadru MApN din București a recurs la un gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat. A stat, in secret, timp de trei zile și trei nopți, chiar in podul casei femeii. A urmarit-o pas cu pas și, cand a ramas singura acasa, a agresat-o, batjocorit-o și chiar a obligat-o sa scrie un bilețel de adio.

- Nu mai este un secret ca Vlad Gherman s-a iubit timp de noua ani cu Cristina Ciobanașu, iar acum are o relație cu Oana Moșneagu. Ei bine insa, intrebarea care sta pe buzele tuturor este cum se ințeleg cele doua colege de breasla in aceste momente! Dezvalurile facute de fosta și actuala iubita a actorului.

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu nu mai formeaza un cuplu de ceva vreme. In urma cu cateva zile, artistul și-a facut publica noua lui relație, iar fosta lui iubita a avut o reacție neașteptata. Iata care este gestul la care a recurs actrița!

- Zi de sarbatoare chiar in prima zi din Noul An in familia lui Adrian Mutu! Soția sa, Sandra Mutu iși serbeaza astazi ziua de naștere, iar antrenorul a luat-o prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, dupa ce i-a compus un frumos mesaj de dragoste cu ocazia zilei sale de naștere. Adrian…

- Bernadette trece prin cea mai grea perioada din viața ei, deși blondina ne-a obișnuit tot timpul sa o vedem cu zambetul pe buze. Fosta iubita a lui Philip este sfașiata de durere, asta dupa ce in urma cu cateva zile bunicul ei s-a stins din viața.

- Bianca Pop, fosta ispita de la Insula Iubirii, a demonstrat nu o data, ci de nenumarate ori, ca este o femeie foarte puternica. Vedeta a fost criticata in ultima perioada de internauți pe rețelele de socializare. Aceasta este extrem de activa in mediul online, dupa ce a ieșit din lumina reflectoarelor.…