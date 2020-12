Stiri pe aceeasi tema

- Daca unii oameni tind sa urce pe cei mai inalți munți din lume, alții se cațara pe cele mai inalte cladiri. Este și cazul rusoaicei Angela Nikolau, in varsta de 27 de ani, care cutreiera lumea, pentru a face poze și filmulețe ce-ți taie respirația.

- Actiunile producatorului american de automobile electrice Tesla au crescut marti cu pana la 12%, iar capitalizarea companiei s-a marit cu peste 40 de miliarde de dolari, dand un nou impuls averii miliardarului Elon Musk, in urma informatiei ca titlurile companiei vor fi incluse in indicele S&P…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata 9.937 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, au fost inregistrate 130 de decese si 1.048 de pacienti internati la ATI.In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.113.…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev a urcat un loc in clasamentul mondial al jucatorilor profesionisti dat publicitatii luni, de pe sase pe cinci, in vreme ce conationalul sau Andrei Rublev, campion la Viena in acest weekend, si-a asigurat participarea la Turneul Campionilor. Rublev (23 ani),…

- 457 de șoferi au fost depistați in timp ce circulau cu viteza excesiva pe șoselele din țara, in zilele de weekend.Potrivit reprezentanților INSP, tot timp de doua zile, 23 de conducatori auto au fost depistați la volan in stare de ebrietate.

- Un adolescent de 14 ani a produs un accident de circulație iar apoi a fugit de la fața locului. Oamenii legii l-au gasit la spital, cu o alcoolemie peste limita de 0.40 mg/l alcool pur in aerul expirat. „La data de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați cu…

- Indicele ROBOR la 6 luni a urcat in schimb de la 2,10- la 2,11-. Pe 5 august, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,5- pe an, de la 1,75- pe an, incepand cu 6 august, dar si de reducere a ratei dobanzii pentru…

- Mai multe femei au fost prinse, in noaptea de sambata spre duminica, conducand sub influenta alcoolului, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Botosani, Delia Neniscu.Politistii rutieri din Botosani au organizat o actiune pe raza municipiului pentru…